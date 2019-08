Stadt Bern gegen Unterstützung des Flughafens Belp

In ihrer Vernehmlassungsantwort an den Kanton Bern stellt sich die Stadtregierung gegen die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die eine Beteiligung des Kantons Bern am Aktienkapital der Flughafenbetreiberin. Diese «reine Strukturerhaltung» sei nicht sinnvoll.

«Ökologische Transformation» gefordert

Der Berner Gemeinderat regt hingegen eine Studie zu einer «ökologischen Transformation» des Belper Flughafens an. Darin soll geprüft werden, wie der Standort zu einem schweizerischen «Kompetenzzentrum der klimaschonenden Luftfahrt» entwickelt werden könnte. An dieses Ziel müsse eine allfällige Unterstützung der öffentlichen Hand geknüpft werden.

Im Rahmen seiner Klimapolitik will der Gemeinderat prüfen, ob die Stadt Bern die städtischen Aktien an der Flughafen Bern AG abstossen soll. Er empfiehlt dem Stadtrat deshalb, einen entsprechenden Vorstoss der Fraktion GFL/EVP zum Ausstieg aus der Beteiligung als Postulat anzunehmen.

Vorlage umstritten - Referendum angedroht

Die Vernehmlassung zu einem neuen Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der Flughafen Bern AG lief anfangs Woche ab. Die Kantonsregierung will so die Grundlage schaffen, damit sich der Kanton mit einem substanziellen Minderheitsanteil am Aktienkapital beteiligen kann. Auch Beiträge an die Kosten der Flugsicherung wären zulässig.

Die SVP Kanton Bern unterstützt den Gesetzesentwurf, die FDP prinzipiell auch. Für sie gibt es aber noch etliche offene Fragen. Ja zum Gesetz sagen auch der Verband der kleinen und mittleren Unternehmen (Berner KMU) und der bernische Handels- und Industrieverein (HIV).