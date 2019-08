Stadt kann neue Schule planen

Die Zahl der Schulkinder in der Stadt Bern nimmt stetig zu. So auch in den Quartieren Weissenbühl, Mattenhof, Weissenstein und Sulgenbach. Deshalb will die Stadt Bern auf den Goumoëns-Areal eine neue Schule bauen. Dieses liegt unmittelbar neben dem Bahnhof Weissenbühl. Ein Teil des Areals ist überbaut, auf der Fläche befindet sich auch eine am Waldrand liegende Spielwiese, die im Quartier beliebt ist. Das neue Schulhaus soll Platz für 26 Klassen bieten und grösstenteils auf dem überbauten Teil zu stehen kommen. Zudem ist eine neue Doppelturnhalle vorgesehen.