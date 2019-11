Stadtberner Initiative für Tramdepot Bugernziel kommt zustande

Die Initiative zur Erhaltung des Tramdepots am Berner Burgernziel ist knapp zustande gekommen. In der sechsmonatigen Sammelfrist kamen 5094 Unterschriften zusammen.

Für das Zustandekommen einer Initiative sind in der Stadt Bern 5000 Unterschriften nötig. Das Initiativkomitee hatte der Stadtkanzlei insgesamt 6211 Unterschriften eingereicht, davon waren jedoch über tausend ungültig.

Doch auch mit dem Zustandekommen des Volksbegehrens ist weiterhin offen, ob das Volk über den Erhalt des Tramdepots am Burgernziel abstimmen kann, wie der Stadtberner Gemeinderat am Freitag mitteilte. In einem nächsten Schritt wird nun materiell geprüft, ob die Initiative gültig ist.