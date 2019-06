Stadtrat tagt in Lila – Erich Hess hängt Frauenstreik-Plakat ab

Am Rednerinnen- und Rednerpult des Stadtrats prangte am Donnerstagabend ein Frauenstreik-Plakat, und Vizeratspräsidentin Barbara Nyffeler (SP) eröffnete die Sitzung, ehe Präsident Philipp Kohli (BDP) wieder übernahm. Nyffeler erinnerte daran, dass seit ihrer Teilnahme am Frauenstreik 1991 betreffend Gleichstellung der Geschlechter viel gegangen – dass aber noch längst nicht alles gut sei.