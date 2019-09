Stadtregierung will Gaswerkareal für 30 Millionen kaufen

Die Stadt Bern soll dem Energieversorger Ewb das Gaswerkareal für 30,76 Millionen Franken abkaufen. Das schlägt der Gemeinderat vor. Das letzte Wort hat das Volk.

Die Stimmberechtigten entscheiden voraussichtlich am 9. Februar 2020 über die Vorlage, wie der Gemeinderat am Montag mitteilte. Zunächst ist der Stadtrat am Zug.

Auf dem Gaswerkareal wurde fast ein Jahrhundert lang aus Kohle Gas hergestellt. In den 1970er-Jahren wurden die Anlagen zurückgebaut. Seither liegt das Areal weitgehend brach und wird vorwiegend als Lagerfläche und für Parkplätze genutzt.

Nun soll hier ein «urbanes und vielseitig genutztes Quartier» entstehen, wie der Gemeinderat schreibt. Die Abstimmung vom Februar 2020 soll erst der Anfang eines längeren Prozesses sein. Die Stadt sieht bei der Planung und Entwicklung eine breite Partizipation vor.