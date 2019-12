Stromausfall im Quartier Kirchenfeld

Am Montag ist gegen 22.00 Uhr die Stromversorgung im Quartier Kirchenfeld in der Stadt Bern ausgefallen. Als Grund gibt die Leitstelle von Energie Wasser Bern (ewb) in einer Medieninformation in der Nacht auf Dienstag einen Kabeldefekt an.

Gegen 23.15 Uhr sei die Stromversorgung für alle betroffenen Kunden aber wiederhergestellt worden, hiess es weiter. Die Wiederaufnahme der Stromlieferung ist laut ewb-Communiqué durch Umschaltungen im Netz erfolgt.

Zur Zahl der betroffenen Haushalte könne man derzeit noch keine Angaben machen, hiess es in der Nacht von der ewb-Leitstelle gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Allerdings plane das Unternehmen, im Laufe des Dienstages weitere Details zu dem Stromunterbruch bekanntzugeben.