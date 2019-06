Stromboliden in Bern: Mehr davon!

Was für ein Spektakel. Die Stadt Bern hat das erste Formel-E-Rennen erlebt. Es war extravagant, kraftvoll, grell. Das Gegenteil von dem, was man Bern sonst zuschreibt. Über hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter viele aus dem Ausland, säumten am Samstag den Parcours rund um das Obstbergquartier – ohne Eintritt, ohne Ohrenstöpsel, ohne störende Abgase. Wie Riesenhornissen surrten die Strommobile am Publikum vorbei.