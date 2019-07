Südserbische Stadt ernennt Henri Huber zum Ehrenbürger

Ehre für den langjährigen Könizer Gemeindepräsidenten Henri Huber: Die Stadt Prijepolje in Südserbien hat ihm für sein Engagement in den Kriegsjahren das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Das teilte die Gemeinde Köniz am Dienstag mit. Köniz gehörte in den 1990er-Jahren zu den ersten Schweizer Gemeinden, die Hilfsgüter in die Kriegsregion transportieren liessen. 2005 beschloss das Könizer Gemeindeparlament eine offizielle Städtepartnerschaft. Diese endete 2016.