Swissôtel übernimmt Hotel im Kursaal

Der Kursaal Bern läutet bei der Hotellerie eine neue Etappe ein: Ab Herbst 2020 wird das Hotel Allegro als Swissôtel Kursaal Bern betrieben.

Das teilte die Kongress Kursaal Bern AG am Montag mit. Sie wird nach eigenen Angaben rund 16 Millionen Franken in den Totalumbau aller 171 Zimmer und des Lobby-Bereichs investieren. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr in Angriff genommen werden und im laufenden Betrieb vonstatten gehen.