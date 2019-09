T-Rex in Bern gelandet

Einer der grössten Dinosaurier, die es je gab, ist in Bern gelandet: der Tyrannosaurus Rex. Das Naturhistorische Museum Bern widmet ihm und anderen Sauriern eine Ausstellung. Sie räumt mit einigen Klischees auf.

So ist es beispielsweise nicht so, dass der Tyrannosaurus Rex rennend einen fahrenden Jeep einholen könnte, wie das im Filmklassiker «Jurassic Park» von Steven Spielberg zu sehen ist. Die grosse Echse erreichte nicht mehr als 20 Stundenkilometer, wie das Museum am Freitag mitteilte.