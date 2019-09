Tankstellenshop überfallen

Der Tankstellenshop in Niederwangen

In Niederwangen wurde am Donnerstagabend ein Tankstellenshop an der Freiburgstrasse überfallen. Nach aktuellen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Mann gegen 22 Uhr den Tankstellenshop, bedrohte eine Angestellte und verlangte Bargeld. Als die Angestellte dieser Forderung nachgekommen war, verliess der Mann das Verkaufsgeschäft mit der Beute und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung.