An der Sulgeneckstrasse im Marziliquartier ist am Donnerstagmorgen um 8 Uhr einiges los. Bei den zwei Fussgängerstreifen vor dem Schulhaus stehen rund vierzig Schülerinnen und Schüler Spalier. Einige von ihnen tragen Leuchtwesten und halten selbst gebastelte Tempo-30-Tafeln in die Höhe. Mit dabei sind rund zehn Väter und Mütter, welche die Aktion aufgegleist haben.