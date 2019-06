TGV Bern-Paris: Eventuell wieder eine Verbindung ab 2025

«Gestützt auf die ihm vorliegenden Informationen sieht der Gemeinderat die Möglichkeit, dass die direkte TGV-Verbindung Bern-Paris wiedereingeführt werden könnte, sobald die ab 2020 vorgesehene Sanierung der Bahnlinie Basel-Olten abgeschlossen ist», steht in in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf einen Stadtratsvorstoss.