Thomas Fuchs will in den Gemeinderat

Die SVP der Stadt Bern tritt mit ihrem Parteipräsidenten Thomas Fuchs zu den Gemeinderatswahlen vom 29. November an. Dies gab die Partei am Donnerstag bekannt. Sie hat Fuchs an der Parteiversammlung am Mittwoch einstimmig nominiert. Im Vorfeld waren der Grossrat Stefan Hofer, der ehemalige Bärnerbär-Chefredaktor Matthias Mast sowie der Mehrfachparlamentarier Erich Hess als mögliche Kandidaten gehandelt worden.