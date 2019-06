Traktor rutscht auf Geleise und kollidiert mit Zug

Ein Mann war in einem Traktor mit Arbeiten auf einem Feld unweit des Studegrabe, im Bereich Bühl, beschäftigt, als der Traktor ins Rutschen kam. (Quelle: Google Maps)

Mit dem Schrecken davon gekommen ist am Dienstagvormittag ein Traktorfahrer, dessen Gefährt in Lanzenhäusern aufs Bahngeleise rutschte. Er konnte sich in Sicherheit bringen, ehe es zur Kollision mit einem Zug kam.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, erlitt der Traktorfahrer leichte Verletzungen. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital. Die Gäste im Zug aus Schwarzenburg blieben unverletzt.

Am Traktor und am Zug entstand Sachschaden; der Traktor wurde mit Hilfe eines Bauzugs der BLS geborgen. Warum das Fahrzeug ins Rutschen geraten war, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Die Bahnstrecke blieb bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. Die Züge wurden durch Busse ersetzt.