Transa schafft 80 neue Stellen in Bern

Transa zieht Mitte Oktober in die Markthalle Bern ein: Der Outdoorspezialist übernimmt die Räumlichkeiten an zentraler Lage von der Elektronikkette Media-Markt. Die Markthalle am Bubenbergplatz wird damit zu einer wichtigen Adresse für Outdoorsportler und Vielreisende. Auf einer Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern bietet Transa unter anderem Schuhe, Gepäck, Kleider, Zelte und Schlafsäcke an.