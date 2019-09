Umbau soll Loeb neuen Schub geben

In einer Medienmitteilung spricht die PR-Abteilung des Warenhauses davon, dass sich das Stammhaus neu mit «zahlreichen Erlebniswelten» präsentiere. Dazu gehören ein Nähkaffee in der Mercerie oder die Loeb Lounge in der Herrenabteilung, wo sich die Kunden nach dem Einkauf ein Bier genehmigen können.

Schönheit wird wichtiger

Zudem setzt das Warenhaus auf Dienstleistungen im Bereich der Schönheitspflege. So bieten eine Kosmetikerin und eine Coiffeuse im Warenhaus ihre Dienste an.

Schliesslich erhofft sich die Loeb-Spitze, dass auch von der neuen Eventküche eine gewisse Anziehungskraft ausgehen wird. Dort werden Profiköche in Kursen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Rezepte verraten.

Die alten Stärken

Schliesslich setzt Loeb auch weiterhin auf seine alten Stärken, wie die grosse Haushaltwaren-Abteilung und die – um einige Quadratmeter verkleinerte – Spielwarenabteilung. Dort – wie im ganzen Haus – will Loeb unter Beweis stellen, dass das Haus seinem Credo, das «persönlichste Warenhaus» zu sein, nachlebt.

Der Umbau ist Teil eines Investitionsprogramms, das 20 Millionen Franken kostet. In einem nächsten Schritt werden nun die Filialen in Thun und Biel umgebaut. Loeb will damit «den Herausforderungen im Detailhandel begegnen». Gemeint ist damit die starke Konkurrenz der Onlinehändler. Wie hart die Warenhäuser zu kämpfen haben, zeigt sich am Beispiel der Migros-Tochter Globus, die nach Verlusten und Abschreibern zum Verkauf steht.

Lidl kommt 2022

Eine grosse Veränderung im Stammhaus von Loeb steht im Jahr 2022 an, wenn der deutsche Discounter Lidl ins Untergeschoss ziehen wird. Loeb hat den Vertrag mit dem Buchhändler Orell Füssli nicht verlängert.

Das Familienunternehmen Loeb wurde vor 138 Jahren gegründet und beschäftigt 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.