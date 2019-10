Unbekannter überfällt Tankstellenshop in Bümpliz

Kurz vor 21.45 Uhr betrat am Dienstagabend ein Mann einen Tankstellenshop in Ostermundigen, bedrohte das anwesende Personal und forderte Bargeld. Danach flüchtete er mit seiner Beute zu Fuss in Richtung Bernstrasse und konnte entkommen.

Beim überfallenen Tankstellenshop handelt es sich um den Laden der Shell-Tankstelle an der Morgenstrasse, wie die Kantonspolizei Bern auf Nachfrage bestätigte.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, welche im Bereich der Tankstelle verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich zu melden: 031 634'41'11.