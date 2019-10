Und täglich grüsst der Pendlerärger

Besonders schlimm war es am Mittwoch. Nicht einmal so sehr, weil der Zug auch an diesem Tag zu spät dran war. Schliesslich können die SBB ja nichts dafür, wenn sie, wie sie als Grund angaben, in einen Personenunfall verwickelt werden. Das hielt ich mir bewusst vor Augen, auch wenn mir schon bald klar war: Den Anschluss an den letzten Bus nach Hause würde ich nie und nimmer mehr erwischen.

Was mich wieder einmal richtig ärgerte: In Bern, immerhin Bundesstadt der Schweiz, machen die SBB die Schotten bereits um 21 Uhr dicht. Hilfe verspricht zu später Stunde zwar noch der RBS-Schalter im Untergrund, doch zu früh gefreut. Auf die Frage, wie ich denn nun meine Heimreise am besten organisiere, hiess es dort nur kurz und knapp: Verspätungen auf dem SBB-Netz seien nicht Sache des RBS.

Was nun? Zum Glück entdeckte ich an einem Billettautomaten eine Telefonnummer, die bei allen Fragen zum Billettkauf weiterhilft. Und tatsächlich. Nach längerem Musikhören erklärte sich am anderen Ende der Leitung ein netter Mann bereit, für mich in der Zentrale nachzufragen. Dumm nur, dass ich gleich wieder aus der Leitung fiel.