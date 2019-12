Unter dem Kino fuhren Kutschen durch

Was die Archäologen im ehemaligen Kino Capitol entdeckt haben, ist ebenso interessant wie die besten Filme, die hier bis 2018 gelaufen sind. Das Gebäude an der Kramgasse 72 gehört seit 2015 der Zürcher Anlagestiftung HIG, die es umbauen will. Geplant sind Geschäftslokale im Parterre sowie Wohnungen in den oberen Stockwerken. «Von Anfang an war klar, dass dieses Projekt eine archäologische Begleitung braucht», sagt Armand Baeriswyl, kantonaler Leiter des Ressorts Mittelalterarchäologie und Bauforschung.