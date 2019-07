Vandalen beschmieren Haus und schlagen Fenster ein

An der Ecke Lorrainestrasse/Platanenweg wurden Gebäudefassaden mit schwarzer Farbe beschmiert sowie Innenräume beschädigt. (Quelle Google Mpas)

In der Nacht auf Dienstag haben sich Unbekannte an einem Gebäude an der Lorrainestrasse in Bern zu schaffen gemacht. Dies wurde der Polizei kurz vor 1 Uhr morgens gemeldet. Mehrere Personen beschädigten das Haus an der Lorrainestrasse 25 in Bern und flüchteten darauf in Richtung Jurastrasse/Lorrainebad. Umgehend rückten mehrere Patrouillen an den Tatort aus und nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten die Täterschaft allerdings nicht anhalten, wie die Polizei mitteilt.

Die Unbekannten hatten zuvor bei der Liegenschaft an der Ecke Lorrainestrasse/Platanenweg mehrere Scheiben eingeschlagen, Gebäudefassaden mit schwarzer Farbe beschmiert sowie Innenräume beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich mehrere zehntausend Franken belaufen.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 031'634'41'11 zu melden. (sma/PD)