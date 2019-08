Velofest mit Lücken

Pumptrack und Veloschnitzeljagd in Bern. Veloparcours in Gümligen. Radball in Allmendingen. Einradfahren in Rubigen. E-Bikes in Münsingen.

Der Blick auf das Programm und die Fahrt auf dem Velo machten klar, wo das Herz des Veloanlasses «Hallo Velo» schlug: in Bern und im Aaretal. Sechs der sieben Event-Villages und Festivalzonen befanden sich auf diesem Teil der Strecke. Und von den 22 Treffpunkten oder Attraktionen, welche die Organisatoren hervorhoben, lagen 19 auf dem Abschnitt Bern–Münsingen.