Velosolex machen Buchsi unsicher

Es ist wie in einer kleinen Werkstatt. An den Wänden hängen unzählige Schraubenzieher. Auf dem Tisch liegt ein öliges Taschentuch. Hie und da übertönt eine zu Boden fallende Schraube den wackeligen Ton des Radiogeräts. In der Luft liegt der unvergleichbare Duft von Benzin, und in der Mitte des kleinen Raumes steht ein himmelblaues Fahrrad. Zumindest auf den ersten Blick. Bei genauerem Hin­sehen wird jedoch klar, dass es kein gewöhnliches Zweirad ist. Es ist ein Velosolex, das nicht bloss mit Muskelkraft, sondern mit einem Zweitaktmotor, der auf dem Vorderrad angebracht ist, angetrieben wird (s. Kasten).