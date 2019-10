Verfolgungsjagd endet in Lärmschutzwand

Am Freitag kurz nach 18 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass auf der Autobahn A1 in Bern auf Höhe des Einkaufszentrums Westside in Fahrtrichtung Zürich ein Auto mit einer Leitplanke kollidiert und weitergefahren sei. Eine Patrouille konnte kurz darauf das Fahrzeug – eine weisse Limousine mit ausländischen Kennzeichen – bei Schönbühl zur Kontrolle anhalten. Als eine weitere Patrouille zur Unterstützung eintraf, fuhr der Lenker unvermittelt in Richtung Kirchberg los und beschleunigte das Fahrzeug. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.