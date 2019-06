Verletzter nach Auseinandersetzung

Am Freitag gegen 20 Uhr wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass es an der Morillonstrasse in Bern im Bereich des Trottoirs zwischen der Hausnummer 75 und 90 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Die umgehend ausgerückten Patrouillen trafen vor Ort auf einen verletzten Mann. Dieser wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Aussagen zufolge sollen sich mehrere Personen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom mutmasslichen Tatort entfernt haben.