Verschärfte Sicherheitskontrollen bei YB-Sion

Die Polizei reagiert damit auf verschiedene Ausschreitungen, in die Fans des FC Sion bei früheren Spielen im Kanton Bern verwickelt gewesen waren. So war es beispielsweise am vergangen Sonntag in der Thuner Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen Thuner und Walliser Fangruppierungen gekommen.

Die Polizei empfiehlt eine frühzeitige Anreise. Auch, weil im Grossraum Wankdorf wie immer mit mehr Verkehr zu rechnen ist. Die Winkelriedstrasse wird vor und nach dem Match jeweils vorübergehend gesperrt. Zudem könne es rund ums Stadion situativ und kurzfristig zu lokalen Sperrungen kommen.

Angepfiffen wird um 19 Uhr, die Türen des Stade de Suisse sind ab 17.30 Uhr offen. Nach dem Spielende werden die Gästefans im Stadion zurückbehalten. Die Polizei hält die YB-Fans an, das Stadtion rasch zu verlassen.