Vom Leben gezeichnet

Der 88-Jährige deutet auf die erste Zeichnung. Sie zeigt ein Bauernhaus in einer idyllischen Landschaft. «Das ist das Haus meiner Eltern», sagt er. «Hier bin ich aufgewachsen.» Bald wird klar: Die Reihenfolge der Bilder ist kein Zufall. Durch den Spaziergang entlang des langen Korridors lässt sich Robert Gostelis Leben rekonstruieren.

Inspiriert vom Vater

Angefangen hat alles in diesem Elternhaus. Als Robert Gosteli anderthalbjährig war, verunglückte sein leiblicher Vater tödlich im Wald der Familie. Später, während des Zweiten Weltkriegs, sorgte derselbe Wald für ihr Überleben. Weil Kohle nicht mehr importiert wurde, feuerte das Volk vermehrt mit Holz. Der Bund kaufte dieses den Gostelis ab und verteilte es an die Leute. Mit dem Erlös konnten sie sich in Kriegszeiten über Wasser halten. Der Wald spielte somit in ihrem Leben eine zentrale Rolle. Dies hat Gosteli auf seinen Zeichnungen festgehalten: Bäume sind prominent in den Werken.

Erinnerungen an seinen Vater hat Robert Gosteli keine. Doch er weiss, dass auch er gezeichnet hat. «Meine Mutter hat seine Bilder aufbewahrt und mir gezeigt», sagt Gosteli. Mit der Realität hätten die Zeichnungen seines Vaters wenig zu tun gehabt. «Er hat Fantasiewelten gezeichnet.» Trotzdem waren sie für den jungen Bauernsohn eine Inspiration. Über die Jahre hinweg hat er jedoch seinen eigenen Stil entwickelt. Dieser ist an den vierzig Zeichnungen, die heute an der Wand der Seniorenresidenz hängen, gut erkennbar. Sie alle sind realitätsgetreu, detailliert und haben einen Bezug zu Gostelis Leben.

Als Gosteli in der 6. Klasse erstmals seine Umgebung abzeichnete, seien die Lehrer sofort darauf aufmerksam geworden. «Sie haben immer gesagt, ich solle mich auf diesem Gebiet ausbilden lassen», erzählt Gosteli. Seine Mutter habe dies aber nicht unterstützt. «Wir hatten nicht genug Geld.» Ausserdem wollte er in der Landwirtschaft tätig sein. Das Leben und die Jugend auf dem Hof – sie waren alles andere als einfach. Nach dem Tod des Vaters heiratete seine Mutter erneut. «Mein Stiefvater mochte mich nicht», so Gosteli. Er sei deshalb wie ein Verdingbub aufgewachsen.

Der letzte Versuch

Als Robert Gosteli später selbst heiratete, waren er und seine Frau Rösli Stähli eine Zeit lang noch Pächter beim Stiefvater. Dann zogen die beiden ins Luzernbiet und bewirtschafteten dort neunzehn Jahre lang einen Hof. Auch dieses Gebäude hat er im Detail festgehalten. Er schaut lange auf das Bild und sagt: «Hier habe ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht.» Zu jeder Zeichnung gibt es eine Geschichte. Und in fast jeder Geschichte spielt Gostelis Frau Rösli die Hauptrolle. Trotzdem ist sie auf keinem der Bilder zu sehen. «Ich wollte sie zeichnen, aber bin gescheitert», sagt er bedrückt.

Als er sich vor zehn Jahren entschied, ein Porträt von ihr zu machen, war es zu spät. Aus Altersgründen seien seine Fähigkeiten einfach nicht mehr dieselben gewesen. «Ich war unzufrieden mit mir selbst», sagt er. Seit damals hat Gosteli nicht mehr gezeichnet. Es war sein letzter Versuch. Was bleibt, sind die Bilder an der hellblauen Wand.