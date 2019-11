Akrobatik unter dem Casino-Kronleuchter

Irgendwann werden die Nummern gefährlicher, eine Artistin und ein Artist turnen am Reifen in luftiger Höhe, dann spicken sich zwei Männer auf der Wippe in Richtung Casino-Decke. Die Furcht vor Abstürzen treibt den Angstschweiss in die Hände und formt stumme Gebete auf den Lippen der Gäste. Denkt doch bitte an eure Gelenke! Und an den schönen grossen Casino-Kronleuchter!