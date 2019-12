Wann Bern die 160'000er-Marke knackt

Das Prognosemodell geht davon aus, dass die Geburtenrate auf hohem Niveau stagniert und die Lebenserwartung der Bevölkerung noch zunimmt. Weiter nehmen die Statistiker an, dass sich die Wanderungsbewegungen auf ähnlichem Niveau bewegen wie in den letzten Jahren und in Bern eine rege Neubautätigkeit stattfinden wird.