Was die Emme der Aare voraushat

«Willkommen» steht oben auf dem braunen Schild, unten machen drei Hügel mit drei Linden, drei Strässchen und dem blauen Band eines Flusses das Bild komplett. In der Mitte weist unübersehbar der vertraute Schriftzug, welche Landschaft den Autofahrern gezeigt werden soll: «Emmental».

Willkommen im Emmental hier an der Strasse, die in Oppligen nach Konolfingen und weiter ins Hügelland um Langnau abzweigt. Wenige Minuten zuvor, noch auf der Autobahn, hat an der Ausfahrt Kiesen schon ein ähnlich gestaltetes Schild den Weg ins Emmental gezeigt – doch hoppla: Liegen Kiesen und Oppligen nicht im Aaretal? Biegt die Strasse hier nicht ins Kiesental ein, von wo das Wasser ebenfalls der Aare zufliesst?

Warum also macht die Tafel den Passanten weis, bereits im Emmental zu sein?

Käse, Gotthelf, Tigers

Die Antwort weiss Jürg Stettler. Stettler ist Tourismusexperte an der Hochschule Luzern und gebürtiger Emmentaler, und er sagt es gleich vorweg: «Emmental» ist eine starke Marke, die gut fürs Image ist. Und damit hilft, den Tourismus anzukurbeln.

Mehrere Elemente tragen dazu bei, dass das so ist. Stettler erinnert, natürlich, allem voran an den Emmentaler. Der Käse mit den grossen Löchern und dem nussig-milden Geschmack verfügt über einen internationalen Ruf und trägt den Namen seines Ursprungs in die weite Welt hin­aus. Wer ein Stück Emmentaler isst, verleibt sich quasi ein Stück Emmental ein – das ist Gold wert für die Region.

Ein ähnlicher Effekt spielt auch beim Emmentaler Biscuithersteller Kambly, dessen Bretzeli zumindest in der Schweiz eine ähnlich grosse Bekanntheit geniessen. Mit dem Dichter Jeremias Gotthelf besitzt das Emmental zudem einen Botschafter, der die Region den Kulturbeflissenen näherbringt, und mit den Hockeyspielern der SCL Tigers gar ein Team von Botschaftern, das die Sportwelt begeistert. Das Emmental ist zudem ein mehr oder weniger klar umrissener geografischer und seit der Bezirksreform vor neun Jahren ein politisch sogar exakt definierter Begriff.

Dazu kommt, dass die lieblichen Hügel, die kräftigen Matten und die stattlichen Bauernhäuser, die Gemütlichkeit und Be­häbigkeit ausstrahlen, dem Emmental sein typisches Gepräge verleihen. Oder wie es Stettler formuliert: Das Emmental profitiert nicht zuletzt auch von seiner attraktiven Kulturlandschaft (siehe Kasten).

Zwei Aaretäler

Und das Aaretal? Ihm fehlen die meisten dieser Charakterzüge. Stettler redet von einer austauschbaren Flusslandschaft, wie es sie andernorts auch gibt. Produkte und Botschafter, die die Aare und ihre Landschaft weitherum bekannt machen, fehlen genauso wie eine genaue politische und geografische Verortung. Die Sichtweise ist von Kanton zu Kanton verschieden: die Berner denken beim Aaretal an die Gegend von Thun nach Bern, die Aargauer an den Aareabschnitt durch ihren Kanton.

Kein Wunder, dass «Aaretal» als Marke kaum in Erscheinung tritt. Und kein Wunder auch, dass sich die Gebiete am Übergang ins Emmental auch dessen Namen zunutze machen – sogar dann, wenn sich die Pendlerströme wie das Wasser verhalten und nun der Aare zufliessen. Das Kiesental als Wohngegend für Leute, die in den nahen Städten Bern und Thun und dem dazwischenliegenden Agglo-Gürtel arbeiten, steht exemplarisch für diese Entwicklung.

Wie in der Ostschweiz

Die Dinge beim Kiesental liegen seit je kompliziert. In der Ver­gangenheit fühlte sich die Gegend eher dem Emmental zugehörig. Das Landschaftsbild wie auch die Mentalität der Einheimischen legten eine solche Nähe von vornherein nahe, entsprechend arbeitete sie auf ver­schiedenen Ebenen hochoffiziell mit dem Emmental zusammen.

Vor neun Jahren, als der Kanton seine Bezirksreform durchführte, änderte sich die Situation grundlegend. Als Teil des ehe­maligen Amts Konolfingen gehörte das Kiesental fortan voll und ganz zum Verwaltungskreis Bern-Mittelland und damit zum Grossraum Bern. Es rückte damit vom Emmental ab – bis eben auf den Tourismus: Noch heute schmücken sich die Kiesentaler Hotel- und Gastrobetriebe nur zu gern mit dem vertrauten Schriftzug «Emmental».

Ein Etikettenschwindel? Mitnichten, betont Experte Stettler. «Dem Gast ist es letztlich wurst, unter welchem Namen sich eine Region vermarktet. Er sucht das gute Erlebnis, die Attraktion» – in diesem Sinne sei es im Gegenteil sogar clever, auch ausserhalb des engeren Emmentals auf diese starke Marke zu setzen.

Dieser Praxis leben auch andere nach, wie Stettler mit einem Blick in die Ostschweiz anfügt: Dort vermarktet sich zwischen Walensee und Bündner Herrschaft eine weitläufige Region als «Heidiland», obwohl für den weltbekannten Heidi-Roman eigentlich nur die Bündner Ecke die Kulisse abgibt.

Blumenstädtchen ade

Übrigens: Nicht nur im Südwesten, sondern auch im Nordosten berufen sich die Nachbarn gern auf das Emmental. So bezeichnete sich Huttwil jahrzehntelang als Blumenstädtchen im Emmental, obwohl es nicht mehr im Einzugsgebiet der Emme, sondern bereits im Tal der Langete und damit im Oberaargau liegt.

Mittlerweile ist der Slogan zwar vom Poststempel verschwunden, doch in der Tourismuswerbung taucht das Emmental noch immer auf. Noch konsequenter war das benachbarte Dürrenroth: Obwohl sich das Dorf wie Huttwil geografisch und wirtschaftlich am Oberaargau ausrichtet, kämpfte es im Rahmen der Bezirksreform erfolgreich dafür, dem Emmental zugeschlagen zu werden.