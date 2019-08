Am Tag als die Klimajugend den Finanzplatz ins Visier nimmt, fällt gerade die zweite grosse Hitzewelle dieses Sommers in sich zusammen. Das Treffen findet in einem schmucklosen Bau im Berner Lorrainequartier statt. Ende Juli tagt hier der Kern der Bewegung. Vielleicht 100 Aktivistinnen und Aktivisten sitzen in den Räumen der Kirchgemeinde Johannes.