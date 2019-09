Wasserverbund setzt weiter auf Wehrliau

Der Kanton möchte ihn schon länger an die Hangkante hinter der Gonzenbachgiesse verlegen und den heutigen Damm den Kräften der Strömung preisgeben. Der Weg darauf würde dann Stück um Stück abbrechen, die dahinterliegende Giesse würde wieder mit dem fliessenden Wasser verbunden und so revitalisiert.

Nur wegen massiven Widerstands aus den Reihen der Aarespaziergänger sind diese Pläne bislang so nicht umgesetzt worden. Die Opponenten verweisen nicht nur auf die Schönheit des alleeartigen Weges.

...der beliebte Spazierweg zum Muribad. Foto: Nicole Philipp

Sie weisen auch auf die nahe Wasserfassung hin: Wenn man die Aare derart am Weg nagen lasse, werde sie sich früher oder später auch an den Schutzzonen rund um das Pumpwerk zu schaffen machen. Der natürliche Schutzfilter und damit auch die Wasserqualität seien dann dahin.

Alles halb so wild, kontern die Befürworter, die sich wie die Gegner auf Fachleute berufen – und die Gemeinde steht irgendwo dazwischen. Nun kann sie sich wenigstens ein Stück weit aus der Schusslinie nehmen: Stimmt heute Abend das Parlament und später noch das Volk dem Handel zu, geht das Pumpwerk Anfang 2020 an den Wasserverbund Region Bern über.

Wassergebühren sinken

Trotzdem stellt Gemeindepräsident Thomas Hanke (FDP) vehement in Abrede, dass sich die Gemeinde elegant eines Problems entledigen will. Der Grund, die zurzeit noch völlig eigenständige Wasserversorgung aufzugeben und dem Wasserverbund Bern beizutreten, liege ganz woanders. Der Kanton habe in seiner neuen Strategie festgelegt, Wasserprojekte nur noch finanziell zu unterstützen, wenn sie breit abgestützt seien.

Laut Hanke kann Muri zwar schon heute beim Wasserverbund Wasser beziehen, wenn es im Pumpwerk in der Wehrliau zu einem Problem kommt. Umgekehrt gibt die Gemeinde auch Wasser, das sie nicht selber braucht, an Dritte weiter. In der Vergangenheit gehörte vor allem die Gemeinde Worb zu den Bezügerinnen.