Weiterer Schritt für Christophorus-Schule in Bern

Damit die Schule dorthin ziehen kann, ist sie darauf angewiesen, dass der Kanton dem Kredit für Miet- und Investitionskosten zustimmt. Eine erste Etappe ist nun geschafft, wie Hans Teuscher, Präsident des Trägervereins, im Jahresbericht der CSB festhält. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion habe die Mitfinanzierung positiv beurteilt. Nun gelte es, den Entscheid des Regierungsrates abzuwarten, der diesbezüglich das letzte Wort haben wird. Der Regierungsrat soll voraussichtlich im November über den Investitionsbeitrag des Kantons beschliessen.

Auch der Mietvertrag bis ins Jahr 2050 mit der Burgergemeinde, der Besitzerin der Liegenschaft, liege weitgehend vor und müsse nun durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion genehmigt werden.

Die Christophorus-Schule hofft, dass sie in zwei bis drei Jahren an den neuen Standort in Bern ziehen kann.