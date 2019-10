Wenn das Auto nur noch auf zwei Rädern steht

«Den Einsatzkräften bot sich ein seltenes Bild», schreibt die Berufsfeuerwehr Bern am Dienstagnachmittag auf Twitter: An der Berner Freiestrasse staunten die Feuerwehrleute am Dienstagnachmittag wahrscheinlich nicht schlecht, als sie den Verkehrsunfall erblickten, der sich dort ereignet hatte.