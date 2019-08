«Wie hell es ist, merken wir erst, wenn es uns blendet»

Herr Schuler, wieso ist die Dunkelheit so wichtig?

Lukas Schuler:Ein geregelter Tag-Nacht-Rhythmus ist wichtig für alle Lebewesen, die eine innere Uhr haben. Ist es nachts zu hell, wird diese gestört und gerät aus dem Takt. Das kann verheerend sein: Pflanzen etwa blühen dann in der falschen Saison, produzieren im Herbst Blüten. Säugetiere werden in ihrer Navigation gestört und verlieren viel Lebensraum. Besonders schlimm ist es aber für Insekten: Schon seit fünfzig Jahren beobachtet man, dass deren Population zurückgeht. Dafür ist zu einem grossen Teil auch das Licht verantwortlich, nicht nur die Landwirtschaft und der Siedlungsdruck.