Wie Leserinnen und Leser die Mondlandung erlebt haben

Stephan Niklaus (59),Walkringen

«Für Kinderlager einen Fernseher gemietet»

In jenem Jahr verbrachte ich einige Wochen in der Lenk als Co-Leiterin eines Lagers für Auslandschweizerkinder. Die Leiterin hatte sich erkundigt, wo wir für wenige Tage einen Fernseher mieten könnten. Einen Tag vor der Mondlandung fuhren wir nach Spiez, um in einem TV-Geschäft den kleinen Schwarzweissfernseher abzuholen. So gegen 3 Uhr in der Nacht weckten wir jene Kinder auf, die am Vorabend mitgeteilt hatten, dass sie die Mondlandung mitverfolgen möchten. So versammelte sich eine kleinere Runde im Aufenthaltsraum vor dem Fernseher. Am folgenden Nachmittag mussten wir den Fernseher dann wieder zurückbringen.

Heidi Egger (70),Urtenen-Schönbühl

«Brachte Gesprächsstoff in den RS-Alltag»

Ich war im Juli in der Rekrutenschule in Kloten. Unser Kompaniekommandant war Franz Jaeger, später Nationalrat und heute emeritierter Hochschulprofessor. Er war ein sehr strenger, aber auch korrekter Offizier. Ihm ist es zu verdanken, dass die ganze Kompanie, circa 150 Personen, im grössten Saal der Kaserne die Mondlandung am Schwarzweiss-TV miterleben konnte. Ich sehe noch vor mir, wie Neil Armstrong den Mond über eine schmale Leiter betritt und sofort die News über die geglückte Landung ans Kontrollzentrum auf der Erde weitergibt. Ja, es war eine aussergewöhnliche Nacht, die viel Gesprächsstoff in den RS-Alltag brachte.

Niklaus Bürge (70), Murten

«Gus Backus’ Hit über den Mann im Mond»

Im Jahre 1961 war ich 9 Jahre alt. Der Schlagerstar Gus Backus landete mit «Der Mann im Mond» einen Riesenhit. Dieser Ohrwurm begleitete uns bei jeder Tages- und Nachtzeit. Abends, besonders bei Vollmond, trafen wir Kinder uns vor dem Haus und schauten neugierig zum Mond hinauf. In der Hoffnung, den Mann im Mond zu sehen.

8 Jahre später sass die ganze Familie vor der Glotze und schaute die Livesendung dieser spektakulären Mondlandung. Für uns war das ein unglaublich spannender Moment, kaum zu glauben, dass so was möglich war. Wir weinten vor Freude und sangen Gus Backus’ Hit: «Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heut nicht mehr. Er schaut uns bang von oben zu und fragt: Wie lang hab ich noch Ruh?!»