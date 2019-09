Worb erhält Pionierrasen

«Liebe Ratsmitglieder, liebe Schütteler!» Diese Anrede war in der Sitzung des Grossen Gemeinderates in Worb am Montagabend gleich mehrfach zu hören. Kein Wunder: Die Fussballerinnen und Fussballer waren gegenüber den Ratsmitgliedern in deutlicher Überzahl anwesend. Was die Worber Legislative beim Traktandum Nummer drei zu entscheiden hatte, ist für den Nachwuchs in den gelben und blauen Trainingsanzügen auch erdenklich wichtig. Immerhin ging es um die Zukunft des Spielfeldes im Worbboden.