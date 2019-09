Worb feiert sein neues Gesicht

«Der Verkehr in Worb stinkt zum Himmel und dröhnt in den Ohren.» Dieser Satz stammt aus dem Jahr 1993. Die «Worber Post» beschrieb damals die Probleme, mit denen die Gemeinde zu kämpfen hatte. Auf längere Frist sei aber endlich Abhilfe in Sicht, berichtete die Lokalzeitung im gleichen Artikel. Diese Ab­hilfe, sie ist jetzt endlich, mehr als ein Vierteljahrhundert später, Tatsache. So lange war man in Worb mit Verkehrssanierungen, Erschliessungen und Umfahrungsstrassen beschäftigt. Das komplette, riesige Projekt diente damals einem Ziel: den Dorfkern vom Durchgangsverkehr befreien.