Zentralbahn knackt bei Personenverkehr 40 Millionen-Franken-Marke

Die Zentralbahn (zb), die Luzern mit Engelberg OW sowie mit Interlaken BE verbindet, erwirtschaftete unter dem Strich einen Gewinn von 5,9 Millionen Franken, wie die Unternehmensleitung am Freitag an der Generalversammlung bekannt gab. Der Gewinn fiel damit um 0,4 Millionen Franken geringer aus als im Vorjahr.