Ende Juli wäre es wieder so weit gewesen: Vorbei waren diesechs Monate, seit die Stadtnomadinnen und Stadtnomaden Ende Januar mit den rund zwei Dutzend Bauwagen vom Gaswerkareal an der Aare aufs Schermenareal beim Wankdorf ge­zügelt waren. Zeit also – wie es das Rotationsprinzip will – für den Umzug zurück aufs Gaswerkareal. Eigentlich.