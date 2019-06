Das erste Mal Bollywood

Botschafter zu Besuch

An dem Festanlass wird nicht nur der Film in seiner ganze Länge gezeigt, sondern es gibt auch einen Festakt mit Vorträgen, den der indische Botschafter Sibi George eröffnet. Themen sind die Entwicklung der Bollywood-Filme, angefangen beim legendären Raj Kapoor, Yash Chopra, der König der Bollywood-Romantik, die «Liebesgeschichte» zwischen indischen Produzenten und den Alpen, aber auch Wirtschaftliches wie der Einfluss der indischen Filme auf den Tourismus.

Es soll auch darüber diskutiert werden, wie der Filmtourismus in der Schweiz wieder gestärkt werden kann. Bollywood-Tänzerinnen zeigen die wunderschöne Tanzart, und am Abend gibts eine echte Bollywood-Disco.

Zum Anlass sind alle interessierten Personen eingeladen. Sie können am ganzen Anlass, nur an der Filmpräsentation um 13 Uhr oder nur an Diskussion und Festakt (18.15 Uhr) teilnehmen. Das kulinarische Angebot ist indisch. Tickets für den Anlass können für 15 Franken bestellt werden, am 18. Juni kosten sie 25 Franken.