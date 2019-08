Das gedeckte Film-Open-Air jubiliert

Thematisch geht es stets um die Überwindung von Grenzen – «Menschen, Leben, Grenzen» lautet das weit gefasste Motto. Ein Markenzeichen der Filmreihe bis heute: Vor dem Filmstart

findet ein kurzes Gespräch vor dem Publikum statt – sei es mit Protagonistinnen oder Protagonisten des Films, also Regisseurinnen, Produzenten, Schauspielerinnen, oder auch mal mit Expertinnen oder Experten zum Thema.

Dokus, Drama und Komödie

Fünf Dokumentationen und zwei Spielfilme stehen ab nächsten Montag an der zehnten Ausgabe von «Film im Bad» auf dem Programm (siehe Kasten). In den Dokumentarfilmen werden so verschiedene Themen wie nachhaltige Wirtschaft, die Stellung der Frau in der Gesellschaft, die Alt-68er heute, Frauen in der dritten Lebensphase und Schweizer Architektur in New York aufgegriffen.

Ein Familiendrama und eine Komödie zum Clash der Religionen runden das Jubiläumsprogramm ab. Und zwei Interviewgäste geben dem kleinen Filmfestival diesmal einen besonderen Bezug zum Durchführungsort: der Filmproduzent Philip Delaquis, der in Spiez lebt, und der Regisseur Jeshua Dreyfus, der seine Schulzeit in Spiez verbracht hat.