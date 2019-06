«Der Sensenmann hat schon mal angeklopft»

Apropos Trucker Festival: In zwölf Tagen bringen Sie in Interlaken zum 25. Mal am frühen Sonntagmorgen die verkaterten Festivalbesucher mit Ihrer unverkennbar lüpfigen Boogie-Woogie-Lawine auf Trab. Vor zwei Jahren sind Sie bekanntlich zwischen zwei Spitalaufenthalten rasch zum Auftritt nach Interlaken gekommen. Was war da eigentlich genau los?

Zwei Tage vorher mussten sie mir die Nierensteine zertrümmern. Am Sonntag spielte ich dann mit eineinhalb Litern Urin in der Blase – ich spürte jeden Ton. Und nach dem Gig gings direkt zurück ins Lindenhofspital.

«Wenn alle Prediger ihre Geschichten dermasseneindrücklich, heiter und trotzdem mit Tiefgang erzählen würden, hätten die jeden Sonntag alle Kirchen voll.»74 und kein bisschen Müde: Jacky alias Ueli Schmutz.

Wie hat das damals eigentlich angefangen mit Ihrem Engagement am Trucker Festival vor26 Jahren?

Nachdem ich mal gehört hatte, zum feinsten Rindsfiletessen müsse ich unbedingt mal ins Grillrestaurant von Trucker-OK-Chef Lorenz Krebs an der Aare in Interlaken, fuhr ich da mal hin. Und tatsächlich war das hammermässig fein. Lorenz und ich kamen ins Gespräch, und er sagte zu mir, i söu doch eis cho spile. Daraus wurden 25 Mal.

Weihte vor ein paar Wochen in der ausverkauften Mühle Hunziken sein neues Elektropiano ein: Jacky. Rechts am Kontrabass Michele Porto. Foto: Bruno Petroni

Und seit 25 Jahren begleiten Sie auch den Trucker-Gottesdienst. Einen etwas anderen Gottesdienst...

Ja – säg nüt! Als mir Lorenz damals vor 25 Jahren sagte, «du muesch de no e Predigt begleite», antwortete ich zunächst ungläubig «ja sicher öppe». Aber mit Claude Hämmerli hats von Beginn weg einfach gepasst. Mit dem kannst du Bärndütsch schnorre, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Er ist authentisch und ehrlich, redet unsere Sprache. Aus diesem Grund kommen auch viele Menschen an den Trucker-Gottesdienst, die sonst nie in die Kirche gehen würden. Wenn alle Prediger ihre Geschichten dermassen eindrücklich, heiter und trotzdem mit Tiefgang erzählen würden, hätten die jeden Sonntag alle Kirchen voll. Und stell dir vor, vor 25 Jahren hat der seine Blätter auf einen Turm Bierkisten gelegt. Das war vielleicht noch ein Altar...

Truckertaufen und Truckerhochzeiten haben Sie ja mehrere abgefeiert in diesen Jahren. Der lustigste Moment für Sie?

Ich hab mal den Claude vor allen Leuten gefragt, ob das Brautpaar eigentlich nicht anstatt der Ringe kleine Pneus tauschen sollten.

Haben Sie sonst noch Erinnerungen an Ihre letzten25 Trucker-Festival-Jahre?

Einmal fragte mich einer, ob ich ihm 10 Stutz hätte – er würde mir dann ein Bier zahlen. Und dann war da mal noch ein Festbesucher mit einer sechs Meter langen Boa. Diese Schlange hat mich schwer beeindruckt. Ein Highlight ist für mich auch immer, wenn mein nun bereits neunjähriges Grosskind Luana dabei ist. Ihr hab ich übrigens den ersten Song meines neuen Albums gewidmet. Er heisst «Lulis Boogie».

Einmal mehr also ein topmotivierter Jacky auf der Trucker-Festival-Bühne am übernächsten Sonntag?

Ja. Zumal ich mir zum eigenen 74. Geburtstag ein neues Elektropiano gekauft hab. Ich hab dem Verkäufer gesagt, er soll mir bitte 26 Jahre Garantie dafür geben. Bis zum 100. Geburtstag...

Und von Müdigkeit keine Spur, nach 58 Bühnenjahren?

Überhaupt nicht. Seit neun Jahren rauche und trinke ich zudem nichts mehr. Das war vorher ganz anders. Hingegen hab ich zu wenig Bewegung. Um dies zu ändern, hätte ich dazu eigentlich am liebsten einen Hund. Aber nume eine wo nid mues ga bisle, wes schiffet.

Zum Schluss noch kurz zu Ihrer etwas eigenen Spieltechnik:Sie sind landesweit der einzige Pianospieler, der mit dem Mikrofonstativ zwischen den Händen spielt. Ist das nicht völlig unpraktisch?

Doch, das ist es. Aber es sieht halt wahnsinnig gut aus. Und mein grosses Idol Jerry Lee Lewis tuts auch. Diese Marotte hab ich einst von ihm übernommen.