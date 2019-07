Der vergessene «Engländerführer»

Jakob Anderegg wurde am 11. März 1829 in Oberwil im Simmental geboren. Irgendwann zog er mit seiner aus Beatenberg stammenden Frau nach Meiringen um. Mit 35 Jahren trat der Oberwiler in Zermatt das erste Mal als selbstständiger Bergführer in Erscheinung, als die prominente Familie Walker aus England ihn und seinen Cousin Melchior Anderegg als Bergführer engagierten.