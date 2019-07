Die bösesten Berner Jungschwinger steigen in die Hosen

Kilian Wenger, Niklaus Zenger, Bernhard Kämpf, Remo Käser, Christian Stucki, Simon Anderegg, Erich Fankhauser. Die Namen auf der Siegerliste der Bernisch-Kantonalen Nachwuchsschwingertage sind klingend, im Fall von Wenger gar königlich.

Gut möglich also, dass diesen Samstag in der Naturarena auf dem Brünig künftige eidgenössische Kranzschwinger oder gar Schwingerkönige in die Zwilchhosen steigen. 170 junge Sportler nehmen am Bernisch-kantonalen Nachwuchsschwingertag teil. 150 Berner sind dabei, davon rund 40 Oberländer. Als Gäste eingeladen wurden 13 Schwinger aus dem Kanton Thurgau sowie sieben Jungtalente aus Obwalden.