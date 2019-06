Die Jury kommt an

Am Mittwoch um 13 Uhr beginnt das erste Theaterfestival Meiringen offiziell, Alt-Bundesrat Dölf Ogi ist an der Eröffnung dabei. Am Dienstag kamen die ersten Jurymitglieder per Zentralbahn in Meiringen an. Sie werden während dreier Tage acht ausgewählte Laientheater-Produktionen aus der ganzen Schweiz anschauen und bewerten.