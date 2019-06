Die Signale für drei Sportanlagen sind auf Grün gestellt

«Welche Rolle Kandersteg in Zukunft im Tourismus spielen wird, können Sie heute Abend mitbestimmen.» Mit diesen Worten begrüsste Gemeindepräsidentin Barbara Jost die 112 (12,8 Prozent) am Freitagabend an der Gemeindeversammlung anwesenden Stimmberechtigten. In der Tat ging es um eine wichtige Weichenstellung mit weitreichenden finanziellen Konsequenzen. Das vorweg: Für keines der Geschäfte war Gegenwind spürbar.