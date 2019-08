Die Tellspiele 2020 stehen

Nach einem Artikel in dieser Zeitung, wo es darum ging, dass die Besucherzahlen in der ersten Hälfte Juli etwas unter den Erwartungen lagen und eventuell in dieser Zeit 2020 nicht mehr gespielt werden soll, hat er Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern erhalten, welche die Aussage so verstanden haben, dass 2020 überhaupt keine Tellspiele stattfinden.

Inzwischen hat der Vorstand die Spieldaten für die kommende Saison bereits festgelegt. Mitte Juni finden zwei Schulvorstellungen statt. Die Premiere ist auf den 20. Juni festgelegt. Am anschliessenden Dienstag und Donnerstag ist je eine Aufführung geplant, dann gibt es eine Pause bis zum 18. Juli. Insgesamt zeigen die Laiendarsteller den Freiheitskampf der Urschweizer mit Tell, dem Helden wider Willen, bis zur Derniere am 5. September 2020 zwanzig Mal. Die Derniere der Spielsaison 2019 findet am 31. August statt. Am 18. August gibts eine Nachmittagsvorstellung, sonst wird jeweils donnerstags und samstags gespielt.