Die Wasserversorgung wird saniert

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 183007 Franken bei einem Aufwand von 2,911 Millionen Franken. Der allgemeine Haushalt weist ein Plus von 56476 Franken auf und die Spezialfinanzierungen (Wasser 50236, Abwasser 67353, Abfall 8940) einen Ertragsüberschuss von 126530 Franken. Einstimmig genehmigte der Souverän die Rechnung 2018 und winkte ebenso alle weiteren Geschäfte durch.

Geld für Wasserversorgung

Probleme mit Ablösungen im Innern gibt es in der Wasserleitung von der Sengg bis zur Blatte (Werkhof). Teile der Leitungen sind nicht mehr reparabel. Man will die Leitung vollständig ersetzen und teilweise umlegen. «Der Kanton bezahlt ab dem 1. Januar 2020 weniger oder keine Beiträge mehr an die Wasserleitungen. Das Geld muss man jetzt noch holen in Bern», sagte Lukas Allenbach vom Berner Ingenieurbüro Ryser AG. Der Souverän bewilligte den Bruttokredit von 910000 Franken einstimmig.

Reservoir wird angepasst

Das Reservoir Geeren muss angepasst, die Quellfassungen saniert und erneuert sowie zusätzliche neue Leitungen verlegt werden. Die Stimmbürger sagten Ja zum Rahmenkredit von 710000 Franken. Zudem bewilligte der Souverän einen Nachkredit von 100000 Franken an die Wasserversorgung aus den Beiträgen des geografisch-topografischen Zuschusses für 2019.

Bei der Zonenplanänderung Glashütte wurde der Kredit um 1302 Franken überschritten, beim Umbau Kindergarten/Gemeindezimmer um 904 Franken unterschritten. Einstimmig bewilligte der Souverän zudem einen Kredit von 55000 Franken für ein neues Pick-up-Fahrzeug mit grosser Ladefläche. Gemeinderat Gregor Wyss teilte mit, dass bei der Sanierung der Isch-Strasse zusätzliche Kosten, etwa für Notariat und Grundbuch, entstehen sowie mehr Aufwand für die Sanierung. Einstimmig bewilligten die Stimmberechtigten einen Nachkredit von 30000 Franken, die Gesamtkosten belaufen sich nach aktuellem Stand auf mehr als 70000 Franken.

Steuersenkung prüfen

Schulleiterin Claudia Abegglen sprach über rückläufige Schülerzahlen. Um die Schule im Dorf zu erhalten, sollen Einwohner freien Wohnraum für junge Familien anmelden. Ein Einwohner schlug vor, die Steueranlage zu senken. Dies werde geprüft, so Gemeindepräsident Peter Rubi. Weiter teilte Rubi mit, dass neu ein Kaufinteressent für die Liegenschaft Seeburg in Aussicht sei, «der zu Iseltwald passt».