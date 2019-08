Direkt in die Ohren auf 2970 Meter über Meer

Die jungen Eventmanagerinnen Janine Arnold und Sibylle Meier hats gestört: An Livemusik-Events hört man manchmal kaum die Band, sondern von rechts, links, vorne und hinten Klatsch und Tratsch von Mit-Konzertbesuchern. So entwickelten die beiden das Projekt Sounds of Silence: Livemusik von der Bühne direkt auf die Ohren. Wie es geht, zeigte die Band Halunke am Mittwoch auf dem Schilthorn.